PlayStation Plus: i videogiochi mensili di gennaio

Sony ha annunciato i tre videogiochi che saranno disponibili a partire dal 7 gennaio per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential.

Si parte con Suicide Squad: Kill the Justice League per PS5, il videogioco live service di Rocksteady che non ha riscosso molto successo, tanto da spingere lo studio a interromperne il supporto. Si continua con Need for Speed Hot Pursuit Remastered per PS4, versione rimaneggiata del videogioco di corse targato Criterion. Per finire, il terzo e ultimo videogioco disponibile dalla prossima settimana è The Stanley Parable: Ultra Deluxe per PS4 e PS5, anche in questo caso una versione rimaneggiata ed espansa con ulteriori contenuti di un videogioco con più di qualche anno sulle spalle.

Ricordiamo, infine, che gli abbonati al PlayStation Plus hanno tempo fino al 6 gennaio per aggiungere It Takes Two, Aliens: Dark Descent e Temtem alla loro raccolta di giochi.