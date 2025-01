I Premi di Steam: annunciati i vincitori dell'edizione 2024

Valve ha svelato l’elenco dei vincitori dell’edizione 2024 de I Premi di Steam, il concorso di popolarità in cui ogni utente di Steam ha potuto dapprima candidare i propri giochi preferiti, e poi votare i titoli presenti in ogni categoria.

Trattandosi di una competizione basata solo ed esclusivamente sul voto popolare, non stupisce che a trionfare sia stato Black Myth: Wukong, che dalla sua ha l’enorme comunità dei videogiocatori cinesi. L’action RPG di Game Science trionfa in ogni categoria in cui è stato candidato, tra cui quella dedicata al gioco dell’anno e quella dedicata al videogioco con il miglior impianto narrativo, facendo storcere il naso a molti utenti che vivono nel resto del mondo.

Sia come sia, di seguito trovate l’elenco completo dei vincitori (in grassetto il titolo premiato in ogni categoria).

Premio Gioco dell’anno

Black Myth: Wukong

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Balatro

Helldivers 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Premio Gioco VR dell’anno

Metro Awakening VR

Davigo

Maestro

Blade and Sorcery

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

Premio Atto d’amore

Stardew Valley

Baldur’s Gate 3

Dota 2

No Man’s Sky

Elden Ring

Premio Miglior gioco su Steam Deck

Deep Rock Galactic: Survivor

Balatro

Hades 2

God of War: Ragnarok

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Premio Meglio in compagnia

Palworld

Helldivers 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Sons of the Forest

Satisfactory

Premio Miglior stile grafico

Silent Hill 2

Neva

Nine Sols

Metaphor ReFantazio

Hades 2

Premio Gameplay più innovativo

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Balatro

Helldivers 2

Liar’s Bar

Satisfactory

Premio Miglior gioco in cui fai pena

Black Myth: Wukong

Ghost of Tsushima

Dragon Ball Sparking Zero

The Finals

Tekken 8

Premio Miglior colonna sonora

Silent Hill 2

Red Dead Redemption

Fate Stay Night

Horizon Forbidden West

Frostpunk 2

Premio Miglior gioco dalla trama profonda

Black Myth: Wukong

Ghost of Tsushima

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Mouthwashing

Final Fantasy XVI

Premio Meritato relax

Tiny Glade

House Flipper 2

Farming Simulator 25

Webfishing

TCG Card Shop Simulator