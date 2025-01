Resident Evil 4: le vendite del remake oltre 9 milioni di copie

Capcom ha fatto sapere che le vendite del remake di Resident Evil 4 hanno superato quota 9 milioni di copie. Il dato è aggiornato al 19 dicembre 2024.

Pubblicato nel marzo del 2023 su PC e console, il remake del videogioco diretto originariamente da Shinji Mikami si è subito imposto come uno dei titoli di maggior successo per il publisher giapponese. Tuttavia la corona di videogioco più venduto della serie resta saldamente in testa al remake di Resident Evil 2, con le sue quasi 14 milioni di copie piazzate in cinque anni. Al secondo posto troviamo a pari merito Resident Evil 7 e Village, a quota 10 milioni di copie ciascuno.

Mentre celebra questo traguardo, Capcom è già al lavoro su un nuovo episodio della serie diretto da Koshi Nakanishi, già director di Resident Evil 7. I dettagli su questo progetto sono ancora ignoti, ma sappiamo che non si tratterà di un ulteriore remake, bensì di un videogioco inedito.