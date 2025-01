Ex di Annapurna Interactive avrebbero rilevato Private Division

Probabilmente ricorderete che lo scorso novembre Take-Two Interactive ha venduto l’etichetta di publishing Private Division a un acquirente ignoto. Ebbene, ora un report di Jason Schreier pubblicato sulle colonne di Bloomberg segnala che l’etichetta sarebbe stata rilevata da alcuni ex di Annapurna Interactive.

L’ex staff di Annapurna Interactive, reduce dalle dimissioni di massa avvenute lo scorso settembre, avrebbe fondato una nuova società grazie al supporto finanziario della società di investimenti Haveli Investments. Quest’ultima sarebbe il vero acquirente di Private Division, e successivamente si sarebbe rivolta agli ex di Annapurna, i quali avrebbero ora preso in carico la gestione del catalogo del publisher e dei suoi circa 20 dipendenti. Tuttavia alcune di queste persone potrebbe presto perdere il loro posto di lavoro: la leadership di Private Division avrebbe infatti consigliato ai dipendenti di cercare un altro impiego in questo periodo di transizione.

Secondo quanto riportato da Schreier, l’accordo tra Haveli e gli ex di Annapurna metterebbe in capo a questi ultimi la distribuzione dei titoli pubblicati da Private Division, tra cui l’imminente Tales of the Shire, il franchise di Kerbal Space Program, e il prossimo videogioco originale di Game Freak.