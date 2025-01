Dragon Age: The Veilguard, la game director Corinne Busche lascia BioWare

A distanza di qualche mese dalla pubblicazione di Dragon Age: The Veilguard, la game director Corinne Busche sta per lasciare BioWare, dopo ben diciotto anni vissuti nell’organico di Electronic Arts.

Busche prese le redini del progetto nel febbraio del 2022 affiancando il creative director John Epler, aiutando il team di sviluppo a concludere i lavori su un videogioco che ha avuto una lavorazione abbastanza tumultuosa. Prima di diventare game director di Dragon Age: The Veilguard, Corinne Busche ha lavorato principalmente alla serie di The Sims come designer e design director.

Secondo quanto riportato da Eurogamer, l’uscita di Busche da BioWare non dovrebbe avere ulteriori contraccolpi sullo studio di sviluppo, che sta portando avanti i lavori sul prossimo Mass Effect.