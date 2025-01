SEGA registra i marchi Skies of Arcadia ed Eternal Arcadia

SEGA ha registrato i marchi Skies of Arcadia ed Eternal Arcadia presso l’ufficio competente giapponese, lasciando presagire il ritorno di questo videogioco di ruolo dei primi Duemila. Le pratiche sono state depositate lo scorso 16 gennaio, ma sono state rese di pubblico dominio il successivo 24 gennaio.

Ricordiamo che Skies of Arcadia è un JRPG tattico noto con il nome Eternal Arcadia in Giappone. Venne pubblicato su Dreamcast nel 2000 nel Sol Levante, per poi arrivare l’anno successivo in Europa. In seguito venne realizzata una conversione con nuovi contenuti per GameCube intitolata Skies of Arcadia Legends (Eternal Arcadia Legends in Giappone) uscita nel 2002 in Oriente e l’anno seguente in Occidente. SEGA aveva messo in cantiere altre due conversioni, per PS2 e per PC, ma queste non videro mai la luce del sole.

È quindi molto probabile che la registrazione dei marchi possa portare alla pubblicazione del gioco sulle piattaforme moderne, magari grazie a una versione rimasterizzata. Staremo a vedere.