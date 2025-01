Fatal Fury: City of the Wolves, annunciata l'open beta

SNK ha annunciato le date dell’open beta test di Fatal Fury: City of the Wolves che si terrà alla fine di febbraio su PC e console. Questa versione includerà otto personaggi giocabili, tre modalità di gioco online (Ranked Match, Casual Match, Room Match) e una offline (Tutorial)

Gli interessati potranno provare il picchiaduro dalle 9:00 di giovedì 20 febbraio fino alla stessa ora di lunedì 24 febbraio. Il test durerà un intero fine settimana, dunque, e permetterà agli sviluppatori di testare l’infrastruttura online del gioco, come comunicato nell’annuncio ufficiale. La beta sarà attiva su PC (Steam), PS4, PS5 e Xbox Series X|S, inoltre agli utenti console non sarà richiesto un abbonamento ai servizi PlayStation Plus o Game Pass Core per accedere al test.

Ricordiamo che Fatal Fury: City of the Wolves verrà pubblicato il prossimo 24 aprile sulle piattaforme appena citate.