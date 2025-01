Rise of the Ronin in uscita su PC a marzo

Koei Tecmo ha annunciato a sopresa la versione PC di Rise of the Ronin e la sua imminente data di uscita.

Questa nuova versione dell’action RPG targato Team Ninja porterà i giocatori PC nel Giappone della seconda metà del 1800. Dopo tre secoli di dominio dello shogunato Tokugawa le navi nere dell’Occidente calano sulle coste giapponesi gettando il paese in uno stato di violenti tumulti. Nel caos provocato da guerra, malattie e instabilità politica un guerriero senza nome forgia il proprio cammino determinando il destino del Giappone.

Queste le funzionalità della versione in uscita su Steam l’11 marzo:

Supporto risoluzione 8K

Supporto DirectX 12 Ultimate

Compatibilità monitor ultrawide e super ultrawide

Supporto 120 FPS

Supporto ray tracing

Supporto audio 3D

Controlli mouse e tastiera personalizzabili

Supporto AMD Fidelity FX Super Resolution

Supporto NVIDIA DLSS e Reflex

Menu interfaccia utente con mouse clickability

Supporto tecnologia grafica Intel XeSS

Ricordiamo che Rise of the Ronin venne pubblicato l’anno scorso come esclusiva PS5. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.