Animal Crossing: Pocket Camp Complete è ora disponibile

Animal Crossing: Pocket Camp Complete, sviluppato e pubblicato da Nintendo, è disponibile da oggi per dispositivi iOS e Android 1. La versione originale di Animal Crossing: Pocket Camp per dispositivi smart invitava i giocatori a vestire i panni di gestori del proprio campeggio, raccogliendo e creando mobili, esplorando le aree ricreative, stringendo amicizia con un eclettico cast di personaggi e molto altro. Ora, queste avventure possono essere riprese o iniziate da zero in Animal Crossing: Pocket Camp Complete.

I giocatori possono scambiare i biglietti foglia con oggetti di gioco, creare e collezionare carte MioCamper personalizzabili dal giocatore e scambiabili tramite codice QR,

dare un’occhiata alla nuova posizione del Passo Canticchio e sperimentare durante tutto l’anno una varietà di eventi stagionali nuovi e già noti. Inoltre, fa il suo debutto nella nuova app la possibilità di importare pattern personalizzati.