Blair Witch: svelata la data di uscita della versione fisica

Bloober Team ha fatto sapere di aver stretto una partnership con Koch Media per la distribuzione della versione fisica di Blair Witch, il survival horror ispirato all’omonimo franchise cinematografico.

Questa edizione retail di Blair Witch sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dal prossimo 31 gennaio 2020, sia in formato PS4 che in quello per Xbox One.

Il gioco segue le vicende di Ellis, un ex poliziotto dal passato travagliato che si unisce alle ricerche di un giovane ragazzo scomparso nella Black Hills Forest vicino a Burkittsville. Peccato che quella che inizierà come un’ordinaria investigazione, si trasformerà presto in un incubo senza fine.

