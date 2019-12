Tales of Crestoria si mostra in un nuovo trailer introduttivo

Bandai Namco Entertainment ha confezionato un nuovo trailer di Tales of Crestoria, l’episodio della serie in arrivo sui dispotivi mobili Android e iOS.

Il video che trovate qui in alto funge da introduzione a questo JRPG, elencandone le peculiarità del gameplay e le fondamenta sui cui si basa la trama. In Tales of Crestoria sarà possibile prendere il controllo di personaggi inediti e vecchie conoscenze della saga per affrontare i nemici in un susseguirsi di combattimenti a turni.

Vi ricordiamo, infine, che al momento non è stata diffusa una data di uscita ufficiale.