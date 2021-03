Xbox: l'evento a tema Bethesda si terra questa settimana?

Continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni che danno ormai quasi per certo un evento Xbox a tema Bethesda, dopo che l’ultimo ostacolo che si frapponeva sulla via dell’acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft è stato superato.

Tra gli indizi che lascerebbero intendere l’imminenza di questo fantomatico evento troviamo un cinguettio dell’account Xbox UK. Qui leggiamo il programma di streaming della settimana in corso, con un misterioso TBA (to be announced) nella giornata di giovedì. Il giornalista Jeff Grubb, da sempre molto informato su tutto ciò che gravita attorno a Microsoft, ha invece esplicitamente dichiarato che giovedì 11 marzo potrebbe essere in programma uno streaming dedicato al futuro di Bethesda ora che fa parte della scuderia Xbox. Lo stesso Grubb ha poi scritto che il focus di tale evento dovrebbe essere il Game Pass, e come l’acquisizione di Bethesda potrà potenziare il servizio di abbonamento nel prossimo futuro.

Staremo a vedere, in caso non ci sarà da attendere a lungo.

