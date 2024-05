Helldivers 2: per giocare su PC sarà richiesto l'account PSN

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che tra qualche giorno per continuare a giocare a Helldivers 2 diventerà obbligatorio collegare il proprio account PSN (PlayStation Network) a quello di Steam.

Sony spiega che il collegamento è necessario per motivi di sicurezza: “Il collegamento dell’account svolge un ruolo fondamentale nella protezione dei nostri giocatori e nel mantenimento della sicurezza e protezione offerti da PlayStation e dai giochi PlayStation Studios. Questa è la nostra strategia principale per proteggere i giocatori dal griefing e dagli abusi, e ci consente di bandire i giocatori che adottano questi tipi di comportamento. Inoltre, concede ai giocatori che sono stati banditi il diritto di ricorrere in appello.”

Ciò significa che, a partire dal 6 maggio, tutti i nuovi giocatori dovranno collegare il proprio account Steam a un account PSN. Per quanto riguarda chi già possiede il gioco, invece, questi dovranno effettuare il collegamento entro il 30 maggio altrimenti non potranno più accedere al gioco.

Inutile dire che la community non l’ha presa bene, tant’è che quasi tutti i commenti all’annuncio sono negativi. Anche le discussioni sul forum di Steam non sono positive, mentre stanno iniziando a fioccare le prime recensioni negative di utenti che si lamentano della decisione e intimano a Sony di fare un passo indietro.