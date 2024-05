Total War: PHARAOH, ecco l'espansione della mappa

Oggi SEGA Europe Limited e Creative Assembly Ltd hanno annunciato un aggiornamento gratuito di Total War: PHARAOH che prevede l’arrivo di quattro nuove culture giocabili oltre a 150 unità da battaglia nuove e rivisitate, il tutto in un teatro bellico più ampio. Qua la nostra recensione.









L’aggiornamento vedrà una rivisitazione della campagna di Total War: PHARAOH sia per migliorare le preesistenti funzioni di gioco, sia per fornire ai giocatori un insieme di nuovi contenuti per vivere appieno i disordini del collasso dell’età del bronzo. Queste novità includono un’espansione della mappa della campagna che aggiunge al conflitto le note, e molto richieste, regioni della Mesopotamia e dell’Egea, oltre alle loro fazioni giocabili di Babilonia, Assiria, Micene e Troia.