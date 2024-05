MotoGP 24 è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Sviluppato e pubblicato da Milestone, MotoGP 24 è da oggi disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il titolo presenta per la prima volta il mercato piloti, soddisfacendo una delle richieste più attese della community. A partire da quest’anno, i piloti di tutte le categorie hanno la possibilità di cambiare squadra, e di essere promossi da una classe all’altra. In questo modo, i giocatori vedranno gli aggiornamenti dei roster in ogni stagione del gioco, trovando così ogni anno nuove sfide e scenari emozionanti da vivere.









La difficoltà adattiva darà a tutti gli appassionati la possibilità di apprezzare appieno i miglioramenti dell’IA e della fisica implementati dal team milanese. L’IA è stata perfezionata per replicare l’approccio dei veri piloti alle gare. I campioni affermati aspetteranno il momento perfetto per sferrare l’attacco vincente, mentre i novellini cercheranno di dimostrare subito il loro valore. Per quanto riguarda la fisica del gioco, la gestione delle fasi di ingresso e uscita dalle curve è stata rivista per creare un gameplay molto più indulgente rispetto ai precedenti capitoli. Qua la nostra recensione.