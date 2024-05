Steam: ecco i saldi di Electronic Arts

Steam propone dei nuovi sconti nel suo vasto catalogo, deprezzando alcune delle produzioni di punta di Electronic Arts, che ha da poco rilasciato come publisher Tales of Kanzera: ZAU, il suo Metroidvania ambientato in Africa, per raccontare la cultura Bantu. Inoltre, sono anche disponibili gli sconti sull’intero franchise di Star Wars, che domani festeggerà la solita ricorrenza dedicata a Guerre Stellari.









L’intero elenco dei videogiochi attualmente scontati è disponibile a questo link. Da segnalare, in tal senso, anche le produzioni del passato di BioWare, fra cui Mass Effect e Dragon Age anche nelle loro edizioni speciali.