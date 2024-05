King Island 2 è ora disponibile

Sviluppato e pubblicato da AgeofGames, King Island 2 è disponibile su PC (Steam), conducedo i giocatori in un viaggio epico per scoprire i misteri della trasformazione di Kaptivo in Guerriero Arcano, gettandoli nuovamente nel mondo del franchise. Il primo capitolo, pubblicato lo scorso 28 marzo 2024, è il primo progetto di una trilogia che ha l’obiettivo di condurre il giocatore in un mondo fantastico.









Il titolo, proposto per condurre i giocatori a un tempo passato, si presenta con una grafica che potrebbe piacere ai giocatori rimasti affascinati dalla serie Ultima nonché da altrettante opere di derivazione fantastica. Ricordiamo, inoltre, che è previsto un terzo capitolo.