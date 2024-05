PlayStation Plus Essential: Tunic guida la selezione di maggio

Sony ha annunciato i videogiochi che saranno riscattabili dagli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential nel corso del mese di maggio.

Tra questi troviamo Tunic, l’action adventure che strizza l’occhio ai primi The Legend of Zelda, ma per gli appassionati di calcio c’è anche EA Sports FC 24, prima iterazione della serie calcistica di Electronic Arts senza la licenza FIFA. A questi si aggiungono anche l’action/puzzle in prima persona Ghostrunner 2 e l’espansione L’Eclissi di Destiny 2 in vista dell’imminente uscita de La Forma Ultima.

Tutti e quattro i videogiochi saranno disponibili a partire dal prossimo 7 maggio e andranno a sostituire Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul: The Hero Slayer, pertanto se non l’avete ancora fatto vi consigliamo di riscattarli prima che vengano rimossi dal servizio.