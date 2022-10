Meta Quest Pro: annunciato il nuovo visore per la realtà virtuale

Durante l’ultimo Meta Connect 2022 che si è tenuto nelle scorse ore, Mark Zuckerberg e compagni hanno presentato Meta Quest Pro: si tratta di un nuovo visore di fascia alta per la realtà virtuale.

Meta Quest Pro impiega la piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2+, ottimizzata per la VR e in grado di funzionare con il 50% di potenza in più rispetto a Meta Quest 2, con una migliore dissipazione termica e prestazioni superiori. Ogni dispositivo è dotato di 12 GB di RAM, 256 GB di memoria e dieci sensori ad alta risoluzione (cinque all’interno del visore e altrettanti all’esterno) che contribuiscono ad accrescere le possibilità di esperienze immersive.

Il visore può contare su delle lenti pancake che riflettono la luce più volte, riducendo la profondità del modulo ottico del 40% e fornendo al contempo immagini chiare e nitide. I due display LCD utilizzano la tecnologia local dimming e quantum dot per colori più ricchi e vividi. La tecnologia di local dimming personalizzata, alimentata da un hardware di retroilluminazione specifico e da algoritmi software di supporto, è in grado di controllare più di 500 singoli blocchi LED in modo indipendente, offrendo ai display un contrasto superiore del 75%.

Oltre a Meta Quest Pro sono stati presentati anche i nuovi controller Touch Pro dotati di tre sensori integrati in ogni dispositivo, i quali tracciano la loro posizione nello spazio 3D indipendentemente dal visore, offrendo una gamma completa di movimenti a 360 gradi. Questo garantisce un tracciamento stabile in tutte le applicazioni VR. Sono inoltre dotati di un sistema aptico aggiornato che utilizza il nuovo sistema di tecnologia tattile TruTouch per fornire una gamma di feedback più ampia e precisa, nonché di batterie ricaricabili. Con il dock di ricarica e l’adattatore di alimentazione USB-C da 45W inclusi nella confezione di Meta Quest Pro, è possibile mantenere i visori e i controller sempre carichi e pronti all’uso. Da notare che i controller sono compatibili anche con Meta Quest 2 ed è dunque possibile acquistarne una coppia indipendente dal visore al prezzo di € 349,99.

Parlando di prezzo e disponibilità, Meta Quest Pro sarà in vendita dal 25 ottobre al prezzo di € 1799.99 in un pacchetto comprensivo di visore, controller Touch Pro, punte dello stilo, inserto parziale per bloccare la luce e base di ricarica. Ulteriori dettagli sul sito ufficiale.