Phantom Abyss in uscita a breve su Xbox Series X|S e Game Pass

Il publisher Devolver Digital ha annunciato la data di uscita di Phantom Abyss per Xbox Series X|S, nonché il contemporaneo arrivo del videogioco multiplayer asincrono nel catalogo del servizio Game Pass, sia in versione console che PC.

Attualmente disponibile solo su Steam in Accesso Anticipato, Phantom Abyss raggiungerà le console Xbox il prossimo 20 ottobre. Lo stesso giorno verrà pubblicato un aggiornamento che introdurrà il multiplayer cross-play tra PC e Xbox.

Phantom Abyss pone i giocatori di fronte a una serie di livelli pieni zeppi di trappole e nemici mortali. Ogni giocatore ha un solo tentativo per provare a raggiungere la stanza finale del livello: se il tentativo fallisce, quel giocatore non potrà più provare a completare il livello ma il suo spettro guiderà gli altri utenti che vorranno cimentarsi nella sfida. Una volta che un qualsiasi utente porta a termine un livello, questo non sarà più accessibile da nessuno. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.