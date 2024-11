Astro Bot ha venduto 1,5 milioni di copie in due mesi

Presentando i risultati economici dell’ultimo trimestre fiscale, Sony ha fatto sapere che le vendite di Astro Bot hanno raggiunto quota 1,5 milioni di copie.

Si tratta di un risultato senza ombra di dubbio importante per il platform tridimensionale targato Team Asobi, sebbene sia stato raggiunto in due mesi. Infatti, il dato prende in considerazione il periodo che va dalla pubblicazione del gioco, avvenuta lo scorso 6 settembre, fino al 3 novembre.

Tuttavia il dato più significativo è probabilmente un altro: Sony ha tenuto a precisare che per il 37% degli acquirenti Astro Bot è stato il primo videogioco first party acquistato negli ultimi due anni.