The Last Oricru: ecco l'aggiornamento Final Cut per next gen

GoldKnights ha annunciato oggi un nuovo aggiornamento per The Last Oricru, il suo action RPG. Disponibile oggi su console e PC, The Last Oricru – Final Cut aggiunge una serie di nuove funzionalità e miglioramenti alla qualità del titolo, disponibile in digitale su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.











The Last Oricru – Final Cut è una rivisitazione del gioco e ricca di aggiornamenti significativi, offrendo un’esperienza di gioco rinnovata, progettata per offrire maggiore profondità, nuovi contenuti e cambiamenti significativi al gameplay basati sui feedback della community. Ideale sia per gli avventurieri principianti che per i veterani esperti, il titolo migliora la progressione, rendendo la difficoltà più fluida, introducendo una mappa di gioco con obiettivi e segnalini, oltre all’ottimizzazione per Steam Deck e dei miglioramente nei combattimenti con i boss.