The Last Oricru: pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Ambientato sul pianeta di Wardenia, il gioco unisce un’estetica medievale con tanto di spade, scudi e armature a un’ambientazione sci-fi. All’interno di questo particolare mondo, le nostre scelte finiranno per influenzare il corso degli eventi, anche se non basterà la parlantina veloce per cavarsela. Saranno infatti anche presenti numerosi scontri, sia duelli uno contro uno che battaglie di massa contro più nemici.

The Last Oricru includerà anche il gioco cooperativo per due giocatori, tramite un pratico sistema hop-in/hop-out. Questo interessante RPG arriverà nel corso del 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e ha da poco lanciato anche la sua pagina Steam.