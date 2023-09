Total War: PHARAOH, ecco una panoramica sugli Ittiti

Total War: PHARAOH è il nuovo videogioco strategico di Creative Assembly, in uscita il prossimo 11 ottobre 2023, l’opera è stata recentemente raccontata dal nostro Gabriele Barducci, che ha passato in sua compagnia per qualche turno. La panoramica odierna, che stavolta diverge, è tutta puntata sugli Ittiti, il leggendario popolo dell’Anatolia nemico degli Egiziani e i Troiani (prima della guerra di Troia).









Un impero diviso. In Anatolia, il regno di Hatti, un tempo potente, si sgretola a causa della guerra civile e di una grande faida familiare tra due cugini rivali, che lo fa precipitare nell’oscurità. Da queste parti il sangue non è acqua e i legami familiari vengono prima di tutto. Se gli Egizi rappresentano la lama chirurgica della guerra dell’Età del Bronzo, gli Ittiti sono un muro di ferro quasi impenetrabile. Per questo motivo, di solito schierano unità molto più pesanti delle loro controparti egiziane e cananee, e sono specializzati nel combattere sotto le forti piogge, i temporali e le nebbie dell’Anatolia.