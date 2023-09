Horizon Forbidden West: Complete Edition è in arrivo su PS5 e PC

Guerrila Games ha quest’oggi annunciato Horizon Forbidden West: Complete Edition, in arrivo il prossimo 6 ottobre. su PlayStation 5. Al riguardo, è stato rivelato l’arrivo del titolo su PC nel 2024 in collaborazione con Nixxes Software, che si è già occupato in passato del porting di Ratchet and Clank di Insomniac Games.









Sarà anche incluso nel pacchetto, infatti, il DLC Burning Shores, oltre a una serie di ulteriori contenuti digitali come un artwork, il fumetto digitale e la colonna sonora del gioco, composta da Niels van der Leest, The Flight, Oleska Lozowchuk e Joris DeMan.