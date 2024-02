Monster Hunter Stories è in arrivo su PC e console

Nel corso dell’ultimo Nintendo Showcase, Capcom ha annunciato che Monster Hunter Stories arriverà questa estate su PC (Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il giocatore s’imbarcherà in un viaggio all’interno di un mondo colorato dove si aggirano potenti mostri e ci si guadagna da vivere dando loro la caccia. In questa terra si nasconde un villaggio nascosto in cui gli abitanti seguono una serie di usanze diverse.









Qui i Monster Rider stringono legami con i mostri invece di cacciarli. A differenza degli Hunter, i Rider creano legami e sfruttano il potere delle pietre di legame, consentendo loro di esplorare insieme il vasto ed esilarante regno. Lotta insieme in battaglie emozionanti, cova le uova di Monstie e personalizza il tuo compagno in base al tuo stile. Prepara il tuo equipaggiamento e preparati a un’epica avventura, Monster Hunter Stories riceverà anche nuove funzionalità e miglioramenti in questa versione:

Grafica perfezionata : Uscito originariamente su Nintendo 3DS, i giocatori possono ora sperimentare l’esperienza di cavalcare i Monsties con dettagli sorprendenti su schermi più grandi, grazie a una modellazione, texture e illuminazione migliorate in alta definizione.

: Uscito originariamente su Nintendo 3DS, i giocatori possono ora sperimentare l’esperienza di cavalcare i Monsties con dettagli sorprendenti su schermi più grandi, grazie a una modellazione, texture e illuminazione migliorate in alta definizione. Completamente doppiato : Doppiaggio completo in giapponese e in inglese.

: Doppiaggio completo in giapponese e in inglese. Supporto linguistico aggiuntivo : Monster Hunter Stories avrà un supporto linguistico aggiuntivo, con il nuovo cinese tradizionale e semplificato, il coreano, il russo, il portoghese brasiliano, il polacco e l’arabo.

: avrà un supporto linguistico aggiuntivo, con il nuovo cinese tradizionale e semplificato, il coreano, il russo, il portoghese brasiliano, il polacco e l’arabo. Modalità Museo: Si potrà approfondire il mondo di Monster Hunter Stories grazie alla nuova modalità Museo, con la musica di sottofondo del gioco e gli sketch degli sviluppatori.