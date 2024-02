Mortal Kombat 1: in arrivo Peacemaker

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno rilasciato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat 1che rivela il primo gameplay di Peacemaker, il combattente ospite DLC con la voce e l’aspetto dell’attore John Cena. Ispirato al film DC The Suicide Squad, Peacemaker si unirà al roster di Mortal Kombat 1 il 28 febbraio in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack.









Inoltre, il 28 febbraio arriverà il Krossplay per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store), mentre per chi non è ancora entrato a far parte della community del gioco, sarà disponibile un fine settimana di prova gratuita di Mortal Kombat 1 (dal 7 al 10 marzo) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam).