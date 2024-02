2XKO è il titolo definitivo di Project L, il picchiaduro di Riot

Riot Games ha svelato nuovi dettagli su Project L, tra cui il titolo ufficiale del picchiaduro, che dunque si chiamerà 2XKO.









Nonostante i licenziamenti, gli sviluppatori fanno sapere che i lavori proseguono grazie alla collaborazione tra lo studio e la community di appassionati di picchiaduro. Per tutto il 2024, infatti, i giocatori avranno l’opportunità di provare le demo giocabili di 2XKO durante vari eventi che si svolgeranno in giro per il mondo. Il primo appuntamento sarà durante l’Evo Japan che si terrà ad aprile. Di fatto si tratterà della prima uscita pubblica di 2XKO.









Per quanto riguarda l’uscita, invece, bisognerà attendere almeno un anno: 2XKO verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2025.