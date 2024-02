Gundam Breaker 4: annuncio e uscita prevista nel 2024

Bandai Namco Europe ha annunciato Gundam Breaker 4, il nuovo episodio del suo celebre franchise hack and slash looter che consentirà ai giocatori di personalizzare il proprio Gunpla per affrontare ondate di nemici e boss. Sviluppato da CRAFTS & MEISTER Co., Ltd, il gioco sarà disponibile nel corso del 2024 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Steam).









Gundam Breaker 4 vedrà impegnati i giocatori a combattere i propri nemici da soli o con un massimo di altri tre amici in modalità cooperativa multiplayer. Inoltre, il gioco torna alle radici del franchise consentendo di assemblare il Gunpla dei propri sogni scegliendo tra una vasta gamma di mobile suit e componenti grazie alla nuova modalità diorama.