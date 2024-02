Helldivers 2: la capienza massima dei server aumenta ancora

Dopo aver limitato il numero di utenti attivi in contemporanea a 450 mila unità per tentare di mettere una pezza ai problemi di connessione, Arrowhead Game Studios ha aumentato ulteriormente la capacità dei server di Helldivers 2 portando a 700 mila il numero massimo di giocatori attivi nello stesso istante.

Tuttavia, intervenendo sui social, il CEO dello studio svedese Johan Pilestedt ha dichiarato che questa misura potrebbe non essere sufficiente a risolvere definitivamente i problemi. Questo perché il team ipotizza che i server si riempiranno in fretta, dato il successo sopra le aspettative, ma la maggiore capacità dovrebbe in ogni caso rendere l’esperienza più tollerabile.

Nel frattempo, nella giornata di oggi verranno apportate ulteriori modifiche per preparare il gioco al weekend, ossia il periodo durante il quale ci si aspetta un maggiore afflusso di utenti pronti a difendere la democrazia della Super Terra.