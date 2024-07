Fallout London è ora disponibile su GOG

Fallout London, la mod dedicata a Londra, in Inghilterra, è ora disponibile su GOG, la celebra piattaforma di gioco in cui sarà necessario possedere Fallout 4: Game of the Year Edition per poter viaggiare tra le strade post-apocalittiche della capitale londinese. Stando alle parole del team che ha lavorato al progetto, si tratta della mod certamente più ambiziosa del titolo di Bethesda.

Il titolo, oltre a portare in una nuova ambientazione tutta da scoprire, permetterà ai giocatori di vivere ben venti missioni e altrettanti contenuti aggiuntivi. Team FOLON, in tal senso, non ha badato a spese e ha ambito a creare qualcosa di davvero unico nel suo genere.