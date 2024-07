EA Sports FC: annunciata una partnership con AS Roma

Electronic Arts ha annunciato una partnership esclusiva pluriennale con AS Roma che porterà la squadra capitolina in EA Sports FC 25 e nelle iterazioni successive della serie, compresi FC Mobile e FC Online. La collaborazione includerà anche la squadra femminile, l’AS Roma Women, vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia della scorsa stagione. L’integrazione in-game includerà rappresentazioni accurate dello stemma dell’AS Roma e delle maglie di entrambe le squadre.

“Siamo felici di accogliere nuovamente tra i nostri partner un brand così prestigioso e apprezzato dai giocatori di tutto il mondo come EA Sports FC,” ha commentato la CEO dell’AS Roma Lina Souloukou. “È motivo di grande soddisfazione per il nostro Club essere rappresentato nel videogioco non solo attraverso la squadra maschile, ma anche con la presenza delle nostre Campionesse d’Italia femminili. Ringraziamo EA Sports per averci dato questa opportunità, che delinea un enorme passo avanti a livello culturale per l’affermazione del calcio femminile.”

“Siamo entusiasti di accogliere le squadre maschili e femminili dell’AS Roma in EA Sports FC, al fine di avvicinare i fan ai giocatori, ai club e ai campionati che amano”, ha dichiarato James Taylor, Director of FC Football Partnerships. “Questa collaborazione rappresenta l’impegno ancora più profondo nei confronti della community calcistica italiana, e siamo entusiasti di onorare il ricco patrimonio culturale e l’appassionata tifoseria dei Giallorossi“.

EA Sports FC 25 uscirà su PC e console il 27 settembre. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo alla nostra anteprima.