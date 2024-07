S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl rinviato a novembre

Speravate di tornare nella Zona a settembre? E invece no: GSC Game World ha annunciato l’ennesimo rinvio dell’uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Il team di sviluppo ha bisogno di qualche settimana in più per correggere i bug e risolvere alcuni problemi tecnici, così da garantire che l’esperienza finale sia in linea con le aspettative.

“Sappiamo che potreste essere stanchi di aspettare e apprezziamo davvero la vostra pazienza. Questi due mesi aggiuntivi ci daranno la possibilità di correggere altre ‘anomalie impreviste’ (o semplicemente ‘bug’, come li chiamate voi). Siamo sempre grati per il vostro continuo supporto e per la vostra comprensione: per noi significa moltissimo. Siamo impazienti quanto voi di pubblicare finalmente il gioco e permettervi di provarlo in prima persona,” ha dichiarato Yevhen Grygorovych, game director presso GSC Game World.

La data di uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stata spostata al 20 novembre. Il gioco uscirà su PC e Xbox Series X|S. Tramite un comunicato arrivato in redazione, gli sviluppatori fanno sapere che il prossimo 12 agosto verrà diffuso un nuovo video realizzato in collaborazione con Xbox che comprenderà un dietro le quinte dello sviluppo, nuovi filmati di gioco, nonché un walkthrough completo di una delle missioni presenti nel prodotto finale.