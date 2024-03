Diablo IV: in arrivo le Forche Caudine

Diablo IV, sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, accoglierà a breve anche le Fosse Caudine, in arrivo il 5 marzo. A un recente evento, inoltre, il team ha approfittato per parlare dell’aggiornamento di mid season per la Stagione dei Costrutti, che vedrà alcuni cambiamenti sul bilanciamento delle classi, oltre al ritorno di alcuni poteri vampireschi aggiornati direttamente nel corso della Stagione del Sangue.









I giocatori potranno ottenere le Prove di Potenza uccidendo demoni, aprendo forzieri e completando eventi. I Pilastri sono sparsi in tutte le Forche Caudine e possono aumentare il numero di Prove guadagnate dalle uccisioni di ogni mostro. La recensione di Diablo IV, a cura del nostro Alessandro Alosi, è disponibile a questo link.