Ara: History Untold in uscita a settembre su PC

Xbox Game Studios e Oxide Games hanno svelato la data di uscita di Ara: History Untold, lo strategico a turni di stampo 4X che strizza l’occhio a Civilization. L’annuncio è arrivato surante un Deep Dive dedicato pubblicato come costola dell’Xbox Games Showcase.

In Ara: History Untold prenderemo le redini di una nazione per guidarla attraverso le varie epoche storiche, esplorando e conquistando nuove terre, intrattenendo rapporti diplomatici con le altre civiltà, facendo fiorire la cultura nelle città, e muovendo guerra contro gli avversari. Lo strategico a turni combinerà meccaniche classiche con altre inedite per il genere, tra cui un’economia produttiva nazionale, una risoluzione dei turni simultanea, un albero delle tecnologie non lineare e un comparto multiplayer sincrono/asincrono supportato dal cloud.

Ara: History Untold verrà pubblicato il 24 settembre 2024 su PC tramite Steam e Microsoft Store. Il gioco sarà inoltre incluso nel catalogo del servizio Game Pass al lancio.