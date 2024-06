Sviluppato e pubblicato da Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls Online: Gold Road è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Questo capitolo include 30 ore di missione principale nella zona del West Weald, l’entusiasmante e potente sistema Scribing da padroneggiare e una storia indimenticabile che introduce un nuovo principe daedrico. Inoltre, per un periodo limitato, è possibile sbloccare una cavalcatura epica per più giocatori acquistando Gold Road e provando il nuovo sistema Scribing.

Scribing è un nuovo sistema introdotto con Gold Road che permette ai giocatori di creare e personalizzare le proprie abilità usando Script unici, per adattarle al loro stile di gioco e alla configurazione del personaggio.