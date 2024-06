Steam: i saldi estivi partiranno questo giovedì

Valve ha annunciato la data di inizio dei saldi estivi di Steam, che dunque partiranno questo giovedì 27 giugno alle ore 19:00. L’annuncio è stato dato dalla società di Bellevue tramite un messaggio diffuso via social.

Come sempre, aspettiamoci migliaia di videogiochi in sconto sulla piattaforma digitale per PC, oltre a vari elementi per personalizzare il proprio profilo virtuale e nuovi sticker per la chat di Steam. Segnaliamo, infine, che i saldi estivi di Steam termineranno l’11 luglio alle 19:00.