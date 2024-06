Boundary: lo shooter PvP chiuderà i battenti tra le polemiche

Lo sparatutto multiplayer fantascientifico Boundary chiuderà i battenti alla fine di giugno: lo ha annunciato il publisher Skystone Games con un messaggio pubblicato su Steam.

“Negli ultimi mesi si sono verificati ritardi significativi e l’assenza di aggiornamenti per Boundary. Nonostante i nostri sforzi e il nostro supporto, gli sviluppatori non sono stati in grado di fornire gli aggiornamenti e i miglioramenti necessari a far prosperare il gioco. Questo ha portato a crescenti preoccupazioni all’interno della nostra community e condividiamo la vostra frustrazione,” si legge nel comunicato. “A partire dalla fine di giugno, gli sviluppatori torneranno in possesso dei diritti di pubblicazione di Boundary. Purtroppo, gli sviluppatori hanno preso la decisione di terminare tutti i servizi per il gioco invece di continuare a gestirlo nel suo stato attuale.”

Tuttavia la versione di Surgical Scalpels, lo studio di sviluppo di Boundary, risulta diversa, tant’è che questi accusano il publisher di aver preso unilaterlamente la decisione di abbandonare il gioco. “La decisione unilaterale di Skystone di interrompere l’attività di Boundary è estremamente improvvisa e irragionevole per lo studio e i giocatori. Abbiamo immediatamente negoziato con Skystone dopo aver ricevuto l’avviso, ma purtroppo non siamo riusciti a modificare la decisione unilaterale di Skystone di interrompere la gestione di Boundary,” dichiarano gli sviluppatori (via PC Gamer). “In risposta alla situazione attuale, lo studio si sta impegnando per tornare in possesso dei diritti relativi al funzionamento di Boundary e sta facendo ogni sforzo per preservare i dati degli account di Border, creando le condizioni per il successivo rilancio.”

Non è però finita qui dal momento che Surgical Scalpels accusa il publisher di non avergli versato il denaro che gli spetta: “Allo stesso tempo, lo studio si sta impegnando per ottenere il denaro che spetta a Boundary attraverso trattative e mezzi legali, perché finora lo studio non è riuscito a recuperare le somme che gli spettano da Skystone“.

Insomma, la questione appare piuttosto spinosa. Tuttavia non bisogna dimenticarsi che a pagare le spese di tutta questa faccenda ci sono tutti quei giocatori che hanno acquistato il gioco e potrebbero trovarsi con in mano un pugno di mosche. Non stupisce, quindi, che gli utenti stiano bombardando la pagina del prodotto su Steam di recensioni negative. Come andrà a finire? Nessuno lo sa, ma vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.