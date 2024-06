Beyond Good & Evil 2 è ancora in lavorazione, giura Ubisoft

Annunciato diversi eoni fa (cioè quasi un decennio or sono), di Beyond Good & Evil 2 si sono perse le tracce da tempo ormai, tuttavia Ubisoft ora dichiara che il progetto è ancora in lavorazione.

In un messaggio sui social legato alla nuova remaster del primo Beyond Good & Evil disponibile da oggi su PC e console, il publisher d’Oltralpe conferma che il sequel è sempre in sviluppo, senza però fornire ulteriori dettagli. Tuttavia i tempi di lavorazione così lunghi hanno fatto sì che dal progetto si defilasse Michel Ancel, andato in pensione addirittura quattro anni fa. Le redini del progetto erano poi state prese da Jean-Marc Geffroy, defilatosi anch’egli, e poi da Emile Morel, purtroppo scomparso prematuramente lo scorso anno.

A oggi non sappiamo chi stia lavorando a Beyond Good & Evil 2, ma Ubisoft giura che il progetto sia ancora vivo e vegeto. Ci fidiamo?