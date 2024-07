In sviluppo da Stormind Games, gli autori di Batora Lost Haven, A Quiet Place: The Road Ahead si mostra con un nuovo trailer dedicato ad alcune componenti rilevanti all’interno della produzione. Per chi lo sentisse nominare per la prima volta, si tratta di un videogioco horror ispirato all’omonima serie televisiva, in arrivo su PC e console.

Ispirato all’acclamatissima serie cinematografica, A Quiet Place: The Road Ahead è un videogioco d’avventura horror in single player che segue una singolare storia di sopravvivenza a seguito dell’invasione di creature letali. In questo esclusivo spin-off, il giocatore vivrà l’avventura di una giovane donna che dovrà superare le insidie dell’apocalisse mentre affronta profondi conflitti familiari e impara a fare i conti con le proprie paure.