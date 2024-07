Stampede: Racing Royale è ora disponibile su Xbox Game Preview

Stampede: Racing Royale, il kart racing battle royale per 60 giocatori di Sumo Leamington e Secret Mode, è disponibile su console Xbox S|X e PC attraverso Xbox Game Preview. Il lancio su Xbox Game Preview sarà la “Season 0” di Stampede, che offrirà ai giocatori Xbox oltre 450 oggetti di personalizzazione per i loro kart e i loro piloti, 11 tracciati pieni di sorprese ed eventi speciali che daranno una scossa al gioco in modi nuovi ed emozionanti.

Inoltre, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono ora accedere gratuitamente a un esclusivo Starter Pack grazie ai Game Pass Perks, con un kart e un avatar esclusivi per personalizzare i propri piloti e un mucchio di monete per sbloccare fin dall’inizio ulteriori chicche in-game.