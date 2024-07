La serie TV di Halo è stata cancellata dopo due stagioni

Paramount ha confermato la cancellazione di Halo, la serie TV liberamente ispirata all’omonima serie di videogiochi.

Intervenendo sulle colonne di Variety, un portavoce della società ha dichiarato che non verrà messa in cantiere una terza stagione dello show: “Siamo incredibilmente orgogliosi di questa serie ambiziosa e vorremmo ringraziare i nostri partner Xbox, 343 Industries e Amblin Television, insieme allo showrunner e produttore esecutivo David Wiener, ai suoi colleghi produttori esecutivi, all’intero cast guidato da Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief e alle straordinarie maestranze per tutto il lavoro eccezionale che hanno svolto. Auguriamo a tutti il ​​meglio per il futuro.”

Tuttavia, citando una fonte anonima con informazioni sulla vicenda, Joe Otterson di Variety rende noto che Xbox, Amblin e 343 Industries potrebbero provare a proporre la serie TV di Halo ad altri, così da tentare di continuare lo show su altre piattaforme.