Assassin's Creed Shadows: Ubisoft risponde alle polemiche

Ubisoft ha deciso di rispondere direttamente alle polemiche circa l’accuratezza storica di Assassin’s Creed Shadows, in particolare in riferimento alla figura di Yasuke, uno dei due protagonisti del videogioco. Il lungo messaggio si rivolge principalmente alla community giapponese.

“Sin dall’annuncio di Assassin’s Creed Shadows abbiamo ricevuto molte reazioni positive, ma anche varie critiche da voi, giocatori giapponesi,” si legge nel comunicato. “Condividiamo la vostra passione per la storia e rispettiamo profondamente la vostra attenzione all’integrità storica della vostra cultura, per questo vogliamo affrontare vari punti per chiarire le nostre intenzioni e le nostre decisioni creative.”

Ubisoft fa sapere che gli sviluppatori hanno voluto rappresentare il Giappone feudale con cura, tuttavia viene precisato che nessun Assassin’s Creed ha la pretesa di rappresentare la Storia e i personaggi storici in maniera esatta, tant’è che Shadows non fa eccezione. L’obiettivo dei vari team di sviluppo è sempre stato quello di stuzzicare la curiosità degli utenti affinché siano incoraggiati a scoprire di più sui periodi storici presi in esame: “Assassin’s Creed Shadows è prima di tutto un videogioco progettato per raccontare una storia di finzione ambientata nel Giappone feudale“.

Viene inoltre precisato che Ubisoft ha collaborato con consulenti esterni, tra cui storici e ricercatori, ma viene anche ammesso che alcuni elementi promozionali possano aver offeso la community giapponese.

“Fin dal principio, la serie si è presa la licenza creativa e ha incorporato elementi di fantasia per creare esperienze coinvolgenti e affascinanti. La rappresentazione di Yasuke nel nostro gioco ne è un esempio. La sua vita unica e misteriosa lo ha reso un candidato ideale per raccontare una storia di Assassin’s Creed con l’ambientazione del Giappone feudale come sfondo. Sebbene Yasuke sia raffigurato come un samurai in Assassin’s Creed Shadows, riconosciamo che ciò sia materia di dibattito e discussione. Lo abbiamo incluso attentamente nella nostra narrazione e con l’altro nostro personaggio principale, la shinobi giapponese Naoe, che è altrettanto importante nel gioco, i nostri doppi protagonisti forniscono ai giocatori stili di gioco diversi.”

Ubisoft conclude affermando che i feedback e le critiche sono sempre apprezzati se esposti con rispetto, cosa che non è sempre accaduto in questi mesi: “Sebbene comprendiamo che soddisfare le aspettative di tutti sia molto difficile, speriamo che quando Assassin’s Creed Shadows verrà pubblicato il 15 novembre, i giocatori in Giappone e in tutto il mondo apprezzeranno la dedizione, lo sforzo e la passione che vi abbiamo profuso.”