Valorant è disponibile in open beta su console

Riot Games ha aperto la beta di Valorant per console a tutti gli interessati, rimuovendo la necessità di possedere un invito per provare lo sparatutto competitivo su PS5 e Xbox Series X|S.

Valorant è stato pubblicato su console all’inizio dello scorso mese giugno, tuttavia in quel caso il gioco era in closed beta. Ora l’FPS free-to-play è giocabile da chiunque: per giocare basta scaricare il client dal PlayStation Store o dal negozio digitale Xbox.

Ricordiamo che Valorant è già disponibile da qualche anno su PC.