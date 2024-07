Warhammer 40,000: Space Marine 2, l'arsenale in video

La serie di video promozionali di Warhammer 40,000: Space Marine 2 prosegue con un breve trailer dedicato all’arsenale a disposizione del Tenente Titus.

Nel filmato possiamo vedere varie armi che il guerriero degli Adeptus Astartes potrà impiegare per far fronte alla minaccia dei Tiranidi. Tra questi citiamo il fucile requiem automatico, tra le armi di ordinanza di un Primaris, ma anche l’inceneritore plasma e l’immancabile fucile termico. Non mancano armi corpo a corpo, come l’iconica spada a catena, e strumenti utili a dare un vantaggio non indifferente a Titus come il reattore dorsale.

Ricordiamo che Warhammer 40,000: Space Marine 2 uscirà il 9 settembre per PC, PS5 e Xbox Series X|S.