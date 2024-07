Marvel 1943: Rise of Hydra verrà pubblicato da Plaion

Skydance Games e Plaion hanno siglato una partnership per la pubblicazione di Marvel 1943: Rise of Hydra, l’action adventure sviluppato da un team di veterani guidato da Amy Hennig, la director della prima trilogia di Uncharted.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Skydance Games e la leggenda Amy Hennig su quello che è uno dei giochi AAA più attesi attualmente in fase di sviluppo“, ha dichiarato Klemens Kundratitz, il CEO di Plaion. “Questa partnership tra due ambiziose aziende indipendenti è una testimonianza della missione di Plaion di diventare una forza globale nell’editoria di videogiochi“.

“Crediamo che Plaion sia il partner perfetto per la distribuzione mondiale e multipiattaforma di Marvel 1943: Rise of Hydra“, ha affermato Julian Beak, co-presidente di Skydance Games. “Per il titolo di debutto del nostro studio, stiamo realizzando una storia originale nell’universo Marvel diretta da Amy Hennig. Siamo entusiasti di aver trovato un publisher globale che condivide la nostra ambiziosa visione per il progetto“.

Presentato ufficialmente qualche mese fa, Marvel 1943: Rise of Hydra vedrà un gruppo di quattro personaggi giocabili (Capitan America, Black Panther, Gabriel Jones e Nanali) far fronte alla minaccia dell’Hydra nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Il gioco verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2025.