Lollipop Chainsaw RePOP è stato anticipato di due settimane

Dragami Games ha annunciato di aver anticipato l’uscita di Lollipop Chainsaw RePOP in Occidente.

Secondo quanto riportato sulle colonne di Gematsu, la data di pubblicazione è stata spostata dal 25 al 12 settembre, ma solo in America ed Europa. Il gioco uscirà in Giappone e in Asia nel giorno stabilito in precedenza.

Ricordiamo che Lollipop Chainsaw RePOP è una versione rimasterizzata dell’action splatter uscito su console nel 2012. Il rifacimento vedrà la luce su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.