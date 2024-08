Indiana Jones e l'Antico Cerchio in uscita a dicembre su PC e Xbox

Bethesda e MachineGames hanno annunciato la data di uscita di Indiana Jones e l’Antico Cerchio su PC e Xbox Series X|S. È stato inoltre confermato l’arrivo del gioco su PS5, sebbene la pubblicazione su questa piattaforma avverrà successivamente.

Ambientato tra gli eventi de I Predatori dell’Arca Perduta e L’Ultima Crociata, Indiana Jones e l’Antico Cerchio offrirà un mix di scene di stampo cinematografico, risoluzione di enigmi e combattimenti corpo a corpo mentre Indy andrà in giro per il mondo per cercare di sconfiggere le forze sinistre che tentano di mettere le mani su un potere antichissimo.

Il gioco sarà disponibile il 9 dicembre su PC e Xbox Series X|S, mentre sarà incluso al day one su Game Pass. Inoltre, la versione PS5 uscirà nella primavera del 2025. Per saperne di più su Indiana Jones e l’Antico Cerchio vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.