Svelato Mafia: The Old Country, sarà ambientato in Sicilia

2K Games ha presentato Mafia: The Old Country, un nuovo capitolo della serie che porterà i giocatori nel brutale mondo della malavita organizzata nella Sicilia del 1900.

“Con i primi tre titoli del franchise Mafia, abbiamo introdotto i giocatori nel mondo della mafia attraverso storie brutali ambientate in epoche diverse”, ha dichiarato Nick Baynes, presidente di Hangar 13. ”In Mafia: The Old Country, torniamo alle origini, a ciò che i fan amano del franchise, proponendo una narrazione profonda e lineare come quella dei classici film di mafia e una nuova straordinaria ambientazione, perfetta per gli appassionati di esperienze immersive.”

Ulteriori dettagli verranno rivelati a dicembre, quando verrà presentato il gameplay dell’opera. Il gioco verrà pubblicato nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Infine, stando a quanto riportato sulla pagina Steam del prodotto, non sarà doppiato in lingua italiana.