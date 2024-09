Hopoo Games entra in ibernazione, cancellato il prossimo progetto

Lo studio di sviluppo che ha dato i natali alla serie di Risk of Rain, Hopoo Games, ha annunciato uno stop ai lavori e la cancellazione del progetto dal nome in codice “Snail”. Il team ha inoltre fatto sapere che una parte dei suoi dipendenti, tra cui i co-fondatori Paul Morse e Duncan Drummond, hanno lasciato lo studio e sono stati assunti da Valve.

“Sono stati 12 anni entusiasmanti e formativi. Ci sentiamo fortunati per le opportunità che abbiamo avuto e apprezziamo profondamente sia il nostro team che i fan che hanno supportato noi e i nostri giochi“, ha scritto lo studio in una nota stampa riportata da Game Developer. “Amiamo creare videogiochi e continueremo a farlo per molti anni a venire. Siamo entusiasti di lavorare fianco a fianco con i talenti di Valve. Ma per ora, dormi bene, Hopoo Games“.

Ricordiamo che Hopoo Games ha ceduto i diritti di Risk of Rain a Gearbox sul finire del 2022, per poi realizzare Risk of Rain Returns (remake del primo gioco) e pubblicarlo l’anno successivo.